Un joueur de Wolfsburg revient sur le départ de van Bommel : "Soi-disant, il n'était pas assez bon"

Depuis son arrivée en Belgique, le tacticien néerlandais a fermé bien des bouches, au point où l'un de ses anciens joueurs à Wolfsburg semble regretter son départ...

Arrivé à l'Antwerp après un échec cuisant à Wolfsburg, Mark van Bommel a éteint les doutes et a commencé la saison en boulet de canon, avec un 27 sur 27 en championnat.

Pendant ce temps, chez les Loups, c'est la crise. L'équipe est avant-dernière de Bundesliga. "Soyons prévenus. Nous devons savoir que nous sommes en danger", a déclaré le joueur de Wolfsburg Joshua Guilavogui à Kicker.

La position du coach Niko Kovac - qui a remplacé Florian Kohfeldt -, semble en danger. Guilavogui a déjà connu pas mal de changements de coach chez les Loups et a évoqué le départ la saison dernière de van Bommel. "Mark van Bommel a également dû partir soudainement. Il était soi-disant pas assez bon. Et maintenant ? Maintenant, il a beaucoup de succès en Belgique. Et maintenant, Niko Kovac doit partir aussi ?"