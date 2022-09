Le Maroc réclame qu'Adidas retire le nouveau maillot de l'Algérie !

Il ne s'agit pas ici d'un quiproquo s'en tenant aux limites du football : le Ministère de la Culture du Maroc a enjoint l'équipementier Adidas de retirer du marché le nouveau maillot de l'équipe nationale d'Algérie. En cause : des motifs utilisés sur ce maillot et qui seraient inspirés d'un art céramique traditionnel marocain, le zellige. Il s'agirait donc d'une appropriation culturelle, qui a "forcé le ministère à agir en urgence", lit-on dans un communiqué.

Une mise en demeure aurait ainsi été adressée au CEO d'Adidas, preuve du sérieux de l'affaire. Le retrait a été demandé dans les quinze jours. Adidas a déjà répondu, expliquant avoir tiré ces motifs d'un palais algérie traditionnel...

Inspired by culture and history. Made to fit for royalty 👑🇩🇿



We introduce the new 22/23 @LesVerts home/away kit, and the culture wear collection. Available from October 14. pic.twitter.com/LgIYWsL69x