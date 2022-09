Bakkali revient sur sa période anderlechtoise: "Je peux accepter d'être sur le banc si celui qui joue est plus fort, mais ce n'était pas le cas"

Zakaria Bakkali veut retrouver la joie de jouer au football au RKC Waalwijk. L'ailier de 26 ans reconnaît avoir fait des erreurs au PSV et avoir perdu sa passion pour le jeu lors de ses errances à Anderlecht.

À 17 ans, Bakkali avait le monde à ses pieds au PSV. Il a été le plus jeune joueur à réaliser un triplé en Eredivisie et a joué en Ligue des champions. Quand il n'a pas voulu prolonger à Eindhoven, les choses ont mal tourné et il a été relégué avec les Jong PSV. "Jusqu'à la dernière saison, ça s'est très bien passé au PSV", dit-il à Eindhovens Dagblad. "Au début, je n'ai pas compris qu'on me remettait à ma place, plus tard, j'ai compris. Mais c'était très difficile."

En neuf ans, Bakkali est devenu plus fort mentalement, dit-il. "On s'améliore sur le plan footballistique, mais la partie mentale est tellement importante. Quand on est jeune, on ne le sait pas. J'ai certainement fait des choses incorrectes aussi, mais j'ai appris de cela." Après Valencia CF et le Deportivo La Corogne, Bakkali a rejoint Anderlecht en 2018, où, entre autres, un différend personnel avec l'entraîneur Vincent Kompany a provoqué une rupture. "Je peux l'accepter quand je suis sur le banc parce que quelqu'un d'autre est meilleur. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. C'est aussi là que j'ai un peu perdu le plaisir du football".

Au RKC, Bakkali retrouve le plaisir. "Il me reste encore huit ou neuf ans à jouer au football. C'est un nouveau départ pour moi, j'ai changé".