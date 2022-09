José Jeunechamps avant le derby liégeois : "Il y aura une ferveur incroyable"

Derby liégeois au programme ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la dixième journée de la Jupiler Pro League.

José Jeunechamps devra se passer à nouveau des services de son capitaine lors du déplacement au Standard de Liège vendredi soir. "Christophe Lepoint est toujours indisponible, mais il a repris le vélo. Quant à Daniel Opare, il a repris l'entraînement cette semaine. Abou Ba est incertain car il vient d'être papa et a très peu dormi ces derniers jours. Enfin, Valentin Guillaume est out car il souffre d'une déchirure", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

Derby liégeois ce vendredi à Sclessin. Le Standard de Liège a à coeur de confirmer sa bonne forme et de poursuivre sa belle série tandis que le RFC Seraing compte bien prendre des points à Sclessin. "Si c'est le bon moment de jouer le Standard après cette trêve internationale ? On croyait que c'était le bon moment de prendre le Club de Bruges après leur match de Ligue des champions... Certes, c'est une petite cassure. Mais ce sera un derby et il y aura une ferveur incroyable. Nous sommes prêts et nous voulons prendre beaucoup de plaisir en jouant devant 25.000 spectateurs. Il ne faut pas se mettre une pression négative sur les épaules. Ces deux dernières semaines ont été bonnes, il y avait beaucoup de fraîcheur au sein de mes troupes", a poursuivi Jeunechamps avant d'évoquer le Standard.

"Ils sont en confiance. Nous devons être plus solides défensivement et devront faire attention à notre adversaire qui profite de la moindre erreur pour punir. Il ne faudra pas leur laisser trop d'espace et surtout ne pas encaisser un but trop rapidement. Notre adversaire dispose de beaucoup de points forts et possède des joueurs atypiques comme Bokadi. Un défenseur central qui s'infiltre très bien balle au pied. Quelque chose que l'on voit rarement, mais lui, il peut le faire car il possède ce profil de milieu défensif. Raskin est partout au milieu et dézone facilement. Ils ont des particularités dont il faut tenir compte. Balikwisha est très bon aussi, mais il sera absent (suspension)", a conclu Jeunechamps.