Le Barça pense déjà à prolonger Ousmane Dembélé

Le Français est convaincant depuis le début de la saison.

Après de grandes tensions lors des négociations de sa prolongation, l’histoire d’amour entre le FC Barcelone et l'ailier Ousmane Dembélé (25 ans, 6 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a continué cet été avec un nouveau contrat jusqu'en juin 2024. Et selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce vendredi, les Blaugrana veulent déjà prolonger l'international français !

Sans surprise, le club catalan souhaite verrouiller l'ancien Rennais sur le long terme, au moins jusqu'en juin 2026, avec l'objectif d'augmenter sa clause libératoire, actuellement fixée à 50 millions d'euros. Si les négociations n'ont pas encore débuté, il s'agit d'un dossier "prioritaire" pour le vice-champion d'Espagne en titre avec une envie de trouver un accord le plus rapidement possible dans les prochaines semaines. De retour à un excellent niveau, Dembélé a été informé de la volonté du Barça et se montre séduit à l'idée de rester durablement en Catalogne.