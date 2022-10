Kaveh Rezaei (ex-Charleroi et Bruges) arrêté pour avoir critiqué le régime iranien !

Le footballeur Kaveh Rezaei a été arrêté par les autorités iraniennes pour avoir critiqué le régime, selon l’organisation de défense des droits de l’homme Hengaw. La famille de Rezaei a confirmé la nouvelle à l’organisation.

L'ancien joueur de Charleroi, Bruges et OHL a soutenu les protestations contre les autorités iraniennes sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des manifestations de masse contre le régime iranien ont débuté le 16 septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Amini est morte après avoir été arrêtée pour avoir violé un code vestimentaire strict. Au moins 83 personnes ont déjà perdu la vie au cours des manifestations, selon une ONG. L’Iran pointe du doigt les pays étrangers qui auraient attisé les protestations.

