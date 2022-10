L'Antwerp vers un 30 sur 30 ? " Le football pourrait encore être bien meilleur"

L'Antwerp va-t-il réaliser un dix sur dix à Courtrai ? Le Great Old enchaîne et peut compter sur des joueurs qui correspondent au système voulu par le coach. Une grande différence par rapport à la saison dernière.

Van Bommel a une vision et peut la mettre en œuvre grâce aux joueurs disponibles. " J'avais parlé à Marc (Overmars) au préalable. Il m'a assuré qu'il y avait un plan, qu'il recruterait des joueurs qui correspondent à l'Antwerp", a déclaré le Néerlandais à Gazet van Antwerpen. "En termes de football, mais aussi en termes de caractère. Cela m'a rassuré. Et j'avais regardé plusieurs matchs de championnat de la saison dernière. Je pensais déjà alors que si Marc pouvait faire ce qu'il voulait et si je pouvais introduire ma philosophie, les choses iraient mieux. Je dis cela sans porter atteinte au travail de mon prédécesseur. Cela se voit, même si je pense que le football pourrait encore être bien meilleur. En termes de points, bien sûr, c'est parfait."

Dans le même temps, quelques joueurs qui semblaient auparavant avoir été écartés ont également refait surface : Gerkens, Vines, Balikwisha... "J'aime la façon dont tu dis ça. "Les rendre meilleurs", ça semble fou. Ce n'est pas que je fais de mes garçons de meilleurs footballeurs. Ils s'en sortent mieux parce que l'équipe travaille."