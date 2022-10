Fin de série pour l'Antwerp, Lamkel Zé fait le show

L'Antwerp avait jusqu'ici remporté toutes ses rencontres, mais Courtrai et Lamkel Zé en ont décidé autrement.

L'Antwerp dominait jusqu'ici la Jupiler Pro League de la tête et des épaules. Les joueurs de Van Bommel avaient remporté toutes les rencontres depuis le début de la saison. Mais ce dimanche, le Great Old a mordu la poussière sur la pelouse de Courtrai.

En face, une équipe qui était classée à la 16ᵉ place, mais qui vient de changer de coach et qui a dans ses range un joueur qui a une dent contre l'Antwerp. Ce dernier, d'ailleurs, effectue un superbe déboulé sur la gauche avant de centrer pour Avenatti qui ouvre le score. Dans la foulée, Lamkel Zé ne peut s'empêcher d'aller fêter ce but devant ses anciens supporters, ce qui déclenche une pluie de gobelets houblonnés (21', 1-0).

Juste avant la pause, un contre courtraisien offre une possibilité de frappe à David Henen. Sa frappe est contrée, mais le cuir revient dans les pieds de Selemani qui dribble Butez pour le deuxième but (42', 2-0). Les Anversois sont dos au mur. À la pause, Van Bommel sort Nainggolan mais rien ne change. Dans les dernières secondes, le Matricule 1 obtient un penalty pour une faute de main dans le rectangle. Vincent Janssens ne se fait pas prier et réduit le score (90', 2-1). C'est cependant bien trop tard pour glaner un petit point.

Le leader du championnat concède donc sa première période du championnat après un 27 sur 27 et n'a donc plus que 2 points d'avance sur Genk et 5 sur le Club de Bruges.