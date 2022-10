Hjulsager évoque le début de saison de La Gantoise : "C'est frustrant"

La Gantoise rêve d'un autre titre national. Le dernier (le seul) remonte à 2015. Bien que le début de championnat n'ait pas été bon.

Treize points, c'est le retard de Gand sur le leader l'Antwerp. Un mauvais départ peut déjà affecter complètement la saison. Et ce n'est pas la première fois. "C'était mieux que la saison dernière, mais pas assez bon. Et, il faut l'admettre, c'est frustrant", a déclaré le milieu de terrain Andrew Hjulsager à De Zondag. "Les quatre premiers matchs, nous devrions prendre 12 points, mais nous n'en prenons que huit. Au Standard, lors de la première journée, nous encaisson un autre but à la dernière minute dans les arrêts de jeu et la même chose se produit à Genk. C'est ennuyeux, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de l'analyser pour retirer ces erreurs de notre jeu et être aussi concentré que possible sur le match suivant ?"

Parce que le potentiel pour remporter le titre existe. "Intrinsèquement, nous valons vraiment le top 4, nous l'avons montré à certains moments. C'est à nous d'être à la hauteur sur le terrain. Bien sûr, pour devenir champions, nous avons déjà beaucoup de points de retard sur Anvers. Quand nous avons joué contre eux, je ne pensais pas qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous, mais ils ont été cliniques : ils ont eu deux occasions, ont marqué deux buts et ont ensuite tout fermé."