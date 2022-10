Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges avant la réception de l'Atlético Madrid

Bruges réussit un sans-faute en Europe jusqu'à présent, mais reçoit demain l'un des favoris à la qualification. Un bon résultat et ce sera probablement dans la poche pour les Blauw & Zwart. Il faudra faire sans Andreas Skov Olsen, cependant.

Le FC Bruges devra se passer d'un de ses hommes forts pour la réception de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, ce mardi. Un coup de malchance : Andreas Skov Olsen souffre d'une intoxication alimentaire. Malade, il ne sera donc pas repris pour le troisième match de poule des Blauw & Zwart, rapporte Het Laatste Nieuws.

Skov Olsen (22 ans) est un pilier du Club cette saison avec 6 buts et 3 assists en 12 matchs disputés. En Champions League, il a été décisif à deux reprises, à l'assist contre le Bayer Leverkusen et buteur à Porto. Les Brugeois comptent 6 points sur 6 et peuvent donc faire un grand pas vers les 8es de finale de la C1 en cas de bon résultat demain.