Un Majeed Ashimeru "très triste" : "Nous savons ce qu'Anderlecht signifie..."

Majeed Ashimeru était venu devant les micros après son but face à Courtrai, et n'a pas fui ses responsabilités après un bien moins bon moment passé contre le Sporting Charleroi.

Majeed Ashimeru n'a pas grand chose à se reprocher concernant la défaite des Mauves : si le RSCA a perdu la rencontre, ce n'est pas au milieu de terrain, où Marco Ilaimaharitra a été souvent à la ramasse. Mais le Ghanéen n'en tirait aucun réconfort. "Aujourd'hui, je suis juste triste car je déteste décevoir les gens et surtout ces supporters d'Anderlecht. Je me sens mal", déclare-t-il. "Nous avons manqué d'efficacité, malgré nos occasions. C'est à se taper la tête contre les murs car moi et mes équipiers, nous donnons tout à l'entraînement et nous méritions peut-être un but. Mais c'est très mauvais en ce moment".

Bien sûr que ça trotte dans les têtes

Ashimeru reconnaît sans détours que la situation pèse au sein du groupe. "Nous avons déjà été moyens mais en marquant, et ici nous n'y parvenons pas. Je me sens mal, à titre personnel. Nous avons montré plus d'agressivité, mais c'est insuffisant", estime le milieu de terrain. "Il faut faire mieux. Bien sûr, que ça traîne dans les têtes. Nous savons ce qu'Anderlecht signifie".

Avec une 10e place et la réception de West Ham à venir, il faudra relever rapidement la tête pour éviter une débâcle. "Nous devons rester positifs et tourner les choses en notre faveur au plus vite. Il faut se battre, trouver la solution. J'ai entendu le public et je ne peux pas leur en vouloir au vu de ce qu'on a proposé aujourd'hui", conclut Ashimeru, abattu. "Je suis déçu de moi-même et pour les fans. On va devoir tout donner".