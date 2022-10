Sadio Mané revient sur ses débuts compliqués au Bayern Munich : "Ce n'est pas évident"

Même s'il a mis fin à une disette de cinq matchs contre le Bayer Leverkusen (4-0), vendredi en Bundesliga, le Sénégalais n'est pas épargné par les critiques.

Sadio Mané (30 ans, 12 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) a tenté d'expliquer ce passage à vide.

"J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entraînement, il faut s’adapter, je le savais ce ne serait pas une surprise", a confié le Sénégalais pour le site de l'UEFA. "Je suis très content d'être ici. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Tout est nouveau pour moi, ce n'est pas évident. J'ai encore du temps pour m'adapter au système, à mes coéquipiers et je suis sûr que tout ira bien pour moi."