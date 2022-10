Felice Mazzù "accepte" les critiques : "Je ressens le soutien des joueurs et de la direction"

Auteur d'un début de saison très inquiétant à la tête du Sporting d'Anderlecht, Felice Mazzù est revenu sur les récentes critiques le voyant menacé d'éviction si la situation ne s'améliore pas.

Avec un bilan alarmant de 13 points sur 30 en championnat, Felice Mazzù est la cible de nombreuses critiques. "(Sont-elles justifiées ?) Je pense que dans la vie on doit accepter les avis des gens qui vous côtoient ou vous analysent. On a le droit d'être d'accord ou pas, mais il faut accepter ce que l'on dit de vous, tant que ça touche au métier et pas sur ce l'on dit de l'homme", a répondu Felice Mazzù ce mercredi en conférence de presse en marge de la réception de West Ham en Conference League. "Je suis très réceptif, je comprends, j'accepte. Je continue de travailler avec mon groupe, avec qui il y a une vraie connexion."

Les critiques ? Je les accepte

Questionné également quant à la qualité de son noyau, considéré par certains comme bon que celui de l'année dernière, le coach dit ne pas voir l'utilité d'une telle comparaison. "Mon rôle n'est pas de comparer les saisons, les joueurs, les entraîneurs. Mon rôle est de travailler et de rendre le groupe qui est à ma disposition le meilleur possible. Lorsque l'on rentre dans des comparaisons, on manque d'humilité, de confiance en soi et on se cache derrières des choses qui appartiennent au passé."

Malgré le manque de résultats probants, Mazzù est "encore" - tel que formulé par un journaliste présent ce mercredi - soutenu tant par son groupe que par sa direction. "Je ressens ce soutien et je voudrais enlever le mot 'encore', parce que cela voudrait dire que ça ne pourrait pas perdurer, mais moi j'ai envie que ça perdure. J'essaie d'être le plus correct et le plus honnête possible."