Hein Vanhaezebrouck se méfie : "Peu de vedettes, mais un large noyau"

La Gantoise jouera contre les Suédois de Djurgardens IF jeudi soir à 21h00 à la Ghelamco Arena lors de la troisième journée de Conference League.

La Gantoise et Djurgardens sont en tête du groupe F avec 4 points sur 6. "Nous affrontons à nouveau un leader du championnat", a déclaré Hein Vanhaezebrouck lors de sa conférence de presse. "Nous avions déjà Molde et Shamrock, les leaders en Norvège et en Irlande. Djurgardens était troisième après le tirage au sort mais est devenu leader entre-temps."

"Ils n'ont pas le même nom que, par exemple, Malmö, mais ce ne sera pas facile. Il y a une raison pour laquelle ils sont au sommet de la ligue suédoise. Ils ont aussi beaucoup d'expérience, ils sont très solides. Il n'y a peut-être pas beaucoup de vedettes dans l'équipe, mais elle dispose d'un large noyau avec de nombreuses possibilités sur le banc."

Julien de Sart est dans le groupe après avoir été opéré des adducteurs. Tarik Tissoudali et Darko Lemajic sont toujours indisponibles.