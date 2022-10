René Vandereycken : "Le Club est meilleur sur la scène européenne qu'en championnat"

Le Club de Bruges occupe la première place du groupe B avec neuf points sur neuf. Porto, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid sont derrière avec trois unités chacun.

Après sa victoire (2-0) face à l'Atlético de Madrid, le Club de Bruges vient de réaliser un neuf sur neuf historique en phase de groupe de la Ligue des champions. "Après la mi-temps, vous avez vu le Club, jouer de manière bien compacte derrière, avec les attaquants défendant profondément dans leur propre moitié. Il n'y a rien de mal à cela, c'est le football moderne. On pourrait citer beaucoup d'individualités remarquables au Club, mais il n'y a pas eu non plus de joueurs qui se sont distingués", a confié René Vandereyckenà Het Nieuwsblad.

Cependant, l'ex-sélectionneur a fait une autre observation frappante sur le champion de Belgique. "C'était avant tout une brillante performance de toute l'équipe. La question est de savoir pourquoi le Club de Bruges ne joue pas de cette manière en D1A. En ce moment, le Club est meilleur en Europe qu'en championnat."