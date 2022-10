Plusieurs retours au Standard de Liège avant le choc wallon

Ce dimanche (18h30), il y a un choc wallon au programme lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Le Sporting de Charleroi reçoit le Standard de Liège et veut confirmer après sa victoire contre Anderlecht. Côté liégeois, on veut se reprendre après le derby perdu contre Seraing.

Ronny Deila pourra compter sur plusieurs retours pour le déplacement du Standard de Liège au Pays Noir. Kostas Laifis et Alexandre Calut sont à nouveau opérationnels. "Nathan Ngoy (déchirure aux ischios) n'est pas encore prêt pour ce week-end tout comme Renaud Emond (tendinite du tendon rotulien) qui est indisponible pour un moment. Une blessure compliquée à soigner, mais on espère qu'il reviendra rapidement au sein du groupe", a confié le T1 des Rouches avant d'évoquer les bonnes nouvelles. "Kostas Laifis est prêt. On doit parler avec lui pour voir comment il se sent mais il s'est bien entraîné et semble en mesure de commencer le match. Une excellente nouvelle car c'est un top défenseur central et gaucher au surplus. Alexandre Calut est également fit", a souligné le technicien norvégien.

William Balikwisha est lui aussi de retour après avoir purgé sa suspension. "Il a été très bon à chacune de ses prestations et sans oublier sa belle performance contre le Club de Bruges avec un but et deux assists. Il travaille dur offensivement et défensivement. De plus, il sait quoi faire avec le ballon : il sait le conserver, le demander et le distribuer. Si il commence à marquer et distiller des passes décisives, on a alors un top joueur", a conclu Deila.