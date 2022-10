Inquiétude au RWDM, où plusieurs joueurs majeurs sont à l'infirmerie

Les Bruxellois prennent du retard dans leur objectif de montée.

Après avoir manqué de peu la promotion la saison dernière - le RWDM a perdu le barrage face au RFC Seraing -, le club bruxellois aspire toujours à retrouver l'élite du football belge dans les plus brefs délais. Cependant, ce début de saison n'est pas idéal au stade Edmond Machtens. Le RWDM pointe à la 6e place et compte sept points de retard sur le RSCA Futures, leader de la compétition.

En ce début de saison, l'infirmerie du RWDM est particulièrement bien remplie, ce qui peut expliquer ce début de saison en deçà des attentes. En outre de la lourde blessure d'Obbi Oularé, Kylian Hazard, qui a subi une petite déchirure musculaire) n'était pas non plus au niveau lors des quatre rencontres qu'il a disputées. Rikelmi souffre toujours des dents et Glenn Claes espère revenir pour le mois de décembre.

Si le RWDM veut retrouver les sommets de la Challenger Pro League, cela passera par le vidage de cette infirmerie.