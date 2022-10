Erik ten Hag derrière Cristiano Ronaldo : "Je veux le soutenir du mieux possible"

Manchester United affrontera l'Omonia Nicosie ce jeudi en Europa League. Le moment parfait pour relancer CR7 de nouveau en forme ?

Rayon de soleil à l'horizon côté Old Trafford pour les semaines à venir ? Après plusieurs accrochages avec Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag s'est exprimé sur la situation avec son joueur et a voulu exprimer tout son soutien.

"Je veux le soutenir du mieux possible. On a certaines demandes des joueurs et ce qu'on attend à certains postes. Je veux tirer le meilleur de lui", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Ajoutant que CR7 était désormais en "meilleure forme" et il se dit "content" de voir le changement pour un joueur qui ne l'était pas en début de saison.