Felice Mazzù défend Wesley Hoedt : "Vous avez été dans l'exagération"

Un Mauve est sous le feu des critiques ces dernières semaines : Wesley Hoedt. Le défenseur a été pointé du doigt après sa mi-temps contre Malines. Excessivement, estime Felice Mazzù, qui a volé au secours du Néerlandais.

Wesley Hoedt sera-t-il titulaire ce jeudi à West Ham ? Alors qu'Anderlecht pourrait repasser à une défense à 4 et que le Néerlandais a dû sortir à la pause contre Malines, l'hypothèse de le voir basculer sur le banc n'est pas farfelue. Mais Felice Mazzù a tenu à défendre son joueur, mitraillé de critiques ces dernières semaines. "J'aimerais revenir sur son cas, et j'utilise ce terme car vous en avez fait un cas", lance l'entraîneur d'Anderlecht avec un sourire. "Vous êtes allés un peu dans l'exagération concernant Wesley. Je parle de la presse dans son ensemble. Vous avez été, vous êtes très durs avec lui et vous êtes concentrés longuement sur sa situation malgré la victoire".

Selon le coach, la presse et les analystes sont trop sévères avec le Néerlandais de 28 ans. Son arrogance et une certaine incapacité de se remettre en question ont été pointées du doigt. "Wesley, avec tous ses défauts, ne mérite pas d'être analysé comme ça", estime Mazzù. "En tant qu'entraîneur, je veux donc le défendre. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un grand professionnel. Il arrive en premier le matin, est le dernier parti, se met au service du collectif".

Je soutiendrai toujours Wesley Hoedt tant qu'il ne dépassera pas les limites

Felice Mazzù a donc tenu à apporter publiquement son soutien à Wesley Hoedt. "Je sais que son attitude peut paraître arrogante, mais je tiens à lui marquer mon soutien, car il le mérite. Je le soutiendrai toujours tant qu'il ne dépasse pas les limites, et il ne les dépasse pas", conclut-il. "J'ai une très bonne relation avec lui. Vous vivez les choses de l'extérieur, mais de l'intérieur, tout n'est pas aussi négatif que vous l'écrivez".