📷 Le sourire après le rêve pour Francis Uzoho face à Manchester United

Supporter de Manchester United depuis sa tendre enfance, le gardien de l'Omonia Nicosie a vécu un véritable conte de fée, ce jeudi soir.

Ce jeudi soir, Scott McTominay a permis à Manchester United de s'imposer dans les derniers instants de la rencontre face à l'Omonia Nicosie (1-0). Cette rencontre, c'était un véritable conte de fée pour Francis Uzoho, portier de l'Omonia et supporter de Manchester United depuis sa tendre enfance. Tout sourire devant la caméra, Uzoho ne semblait pas avoir concédé un but décisif quelques minutes plus tôt.

"Bien sûr que j'aurais préféré repartir d'ici avec un point, mais on ne peut pas être déçu de notre match. Nous avons joué dans un si grand stade, contre des si grands joueurs. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Déjà lors du tirage au sort, je priais pour venir jouer à Old Trafford."

Auteur de douze arrêts, Francis Uzoho a véritablement dégoûté les attaquants de Manchester United, jusqu'à la 93e minute de jeu. "Je pense que c'est la plus belle performance de ma carrière. Mais je suis aussi fier de mes coéquipiers, car ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Nous avons tout donné.

Uzoho a saisi sa chance après le match, entre autres en prenant une photo avec le manager de Manchester United, Erik ten Hag. Et même à ce moment-là, le sourire n'a pas disparu du visage du fan des Mancuniens.​