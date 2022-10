Kevin Denkey explique sa bonne forme et son triplé : "Ça déplace des montagnes"

Le Cercle de Bruges s'est imposé 5-1 face à Eupen lors de la 12ème journée de D1A. Après Hotic la semaine précédente, c'est au tour de Kévin Denkey de planter un triplé.

Le Cercle de Bruges a eu du mal à marquer tout au long de la saison, mais les Vert et Noir en ont mis pas moins de cinq dans les filets contre Eupen.

Avec également trois buts de Kevin Denkey. "Beaucoup de choses ont à voir avec la confiance", a déclaré Denkey à Het Nieuwsblad. "Nous travaillions avec Miron Muslic depuis un certain temps et nous savions comment il abordait le football".

La forme et la confiance, c'est ce dont il s'agit, selon le buteur. "Il a aussi dit tout de suite que j'étais son attaquant et qu'il croyait en moi. Cette confiance déplace des montagnes. Mais je dois aussi remercier mes coéquipiers, car sans une bonne équipe derrière moi, je ne suis rien non plus."