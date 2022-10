Le bel hommage du Bayern Munich à Franck Ribéry

C'était pressenti depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Le Français a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 39 ans après une ultime expérience du côté de la Salernitana en Italie.

Franck Ribéry a évolué au Bayern Munich pendant 12 ans et le Français s'est hissé au rang de légende au sein du club allemand. Les Bavarois ont tenu à adresser un message à leur "Kaiser".

Le président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a lui aussi réagi à la nouvelle. "Franck Ribéry est l'un des plus grands joueurs que le Bayern ait jamais eu. Les fans ont toujours aimé sa façon particulière de jouer au football sur le terrain. On a toujours pu voir à travers lui et son jeu qu'il se sentait chez lui au FC Bayern et à Munich."