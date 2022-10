Hervé Matthys satisfait de voir des équipes U23 en D1B : "Aux Pays-Bas, ce système fonctionne bien"

Pour beaucoup, c'est une excellente imitative d'avoir ajouté quatre équipes U23 en seconde division belge. Les jeunes vont ainsi progresser plus vite comme aux Pays-Bas et en Espagne.

Le Club de Bruges, Anderlecht, le Standard de Liège et Genk ont vu leur équipe U23 intégrer la Challenger Pro League. Bien que le concept ait de nombreux opposants, il est utilisé depuis un certain temps aux Pays-Bas. Là-bas, des équipes prometteuses évoluent en deuxième division depuis 2013. Hervé Matthys a joué dans cette ligue pendant cinq ans et avant de rejoindre le Beerschot cet été.

Il se félicite donc du fait que les équipes U23 jouent avec les équipes professionnelles. "Aux Pays-Bas, ils travaillent avec ce système depuis un certain temps et il fonctionne bien. Il n'y a que du positif pour le football belge ? Regardez l'évolution de Lucas Stassin, Julien Duranville ou Cihan Canak", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.