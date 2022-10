L'ONG Human Rights Watch accuse le Qatar de détenir de manière arbitraire des membres de la communauté LGBTQ

Nouveaux remous autour de cette Coupe du monde, à moins d'un mois du début des "festivités"...

Human Rights Watch, ONG défendant les droits de l'homme et voulant assurer leur respect, a publié ce lundi un rapport dénonçant le traitement réservé aux personnes membres de la communauté LGBTQ au Qatar.

Durant la Coupe du monde, l'homosexualité restera illégale au Qatar mais les visiteurs étrangers "ne devraient pas être inquiétés lors du tournoi", informe Belga.

L'ONG cible plus particulièrement les comportements des autorités policières. HRW a "documenté six cas de passage à tabac sévères et répétés et cinq cas de harcèlement sexuel en garde à vue entre 2019 et 2022".

Ces 6 personnes expliquent les violences subies au sein d'une prison souterraine à Doha. Ils y auraient été détenus par le "département de sécurité préventive du ministère de l’Intérieur" du Qatar. Ces membres du département de sécurité "ont harcelé verbalement et maltraité physiquement des détenus, leur administrant gifles et coups de pieds et de poings jusqu’à ce qu’ils saignent"."

Ces allégations, affligeantes et résumées brièvement dans le présent article, ont été niées et déclarées "absolument fausses" par un responsable du gouvernement qatari. L'ONG a appelé à mettre fin à ces traitements, ainsi qu'aux "pratiques de conversion".