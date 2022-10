Officiel : Unai Emery de retour en Premier League !

Après la terrible défaite d'Aston Villa sur la pelouse de Fulham jeudi soir, Steven Gerrard prenait la porte. Unai Emery rejoint les Villans pour lui succéder. L'actuel 14e de Premier League aurait accepté de payer les 7 millions d’euros de sa clause libératoire du côté de Villarreal.

Le technicien de 50 ans effectue son retour en Premier League après sa première expérience mitigée du côté d'Arsenal (2018-2019). Villarreal a, quant à lui, remercié l'ancien coach du PSG en soulignant le très bon travail effectué depuis 2020. "Emery est entré dans l'histoire du Villarreal CF pour être devenu le premier entraîneur à remporter un titre avec le club, l'UEFA Europa League, en plus de l'exploit historique des demi-finales de la Ligue des champions de la saison dernière et de la qualification de l'équipe pendant deux années consécutives à l'Europe", peut-on lire dans le message envoyé sur Twitter.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣