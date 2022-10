Qui est Celin Bizet, la future épouse de Donnum ?

Ce n'est certainement pas une inconnue du football européen voir mondial.

C’est l’une des images que l’on préfère retenir de ce Clasico dominical qui s’est terminé dans la confusion, les noms d’oiseaux et autres jets d’objets divers et variés : Aaron Donnum a demandé sa compagne en mariage, et elle a dit oui. Si certains ont trouvé cela un peu hors-sujet, finalement cela ne l’est pas vraiment et pour cela, il faut se pencher sur l’identité de la future madame Donnum.

Celin Bizet, puisque c’est son nom, n’est certainement pas une inconnue du monde du ballon rond. Âgée de 20 ans, la demoiselle est en effet actuellement attaquante du côté de l’équipe féminine de Tottenham Hotspurs. Mais elle a déjà un parcours assez particulier.

Formée du côté du club de Skedsmo, elle franchit un palier en rejoignant le club de Valenrenga. Elle y dispute 72 rencontres pour un total de 8 buts. Prêtée dans le club de Grei avant de revenir à Valenrenga. Elle y remporte le championnat de Norvège, ainsi que la coupe, et glane au passage ses premières sélections avec la Norvège.

Arrive alors le temps d’un transfert et la Norvégienne signe au Paris Saint-Germain. Elle n’y dispute que 8 rencontres, mais remporte au passage la Coupe de France. Cependant, elle ne joue pas assez à son goût et quitte la France pour l’Angleterre et est depuis le début de cette saison une joueuse de Tottenham.

En sélection, c’est une autre musique. Elle a jusqu’ici disputé 11 rencontres pour 5 buts et a même participé au dernier championnat d’Europe en Angleterre. Finalement, pour un couple qui aime tant le football, quoi de mieux que de sceller son avenir dans un stade comble après une victoire ?