La tuile pour Nicolas Gavory (ex-Standard) au Fortuna Dusseldorf

Parti du Standard en janvier dernier, le défenseur français s'est blessé à l'entraînement.

Le Fortuna Dusseldorf (2. Bundesliga) a annoncé que Nicolas Gavory (27 ans) sera indisponible durant "une longue période". Le Français s'est blessé à l'entraînement avant le match face à Karlsruhe (2-0).

Gavory "s'est blessé au tendon de la cuisse gauche", explique le bref communiqué.

Parti du Standard en janvier dernier après deux années et demi passées en bord de Meuse, Gavory était titulaire cette saison au Fortuna Dusseldorf. Il compte 9 matchs, 1 but et 1 assist en championnat.