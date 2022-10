Qui pour prendre la succession de Felice Mazzù à Anderlecht ?

Le RSCA se cherche donc un nouveau T1 après le départ de Felice Mazzù. Florilège de pistes citées, potentielles, ou supposées.

Anderlecht est en crise, ce n'est pas peu de le dire. Les Mauves ont très mal géré le passage de flambeau après le départ de Vincent Kompany et ont déjà dù se séparer de son successeur, Felice Mazzù, après un bilan catastrophique : 16 points sur 42 et une 12e place en championnat. Après seulement 22 matchs - seulement un de plus que lors de son mandat loupé à Genk -, un mot décrivait à la perfection la situation du Carolo du côté de Saint-Guidon : intenable.

Comme l'a expliqué le président Wouter Vandenhaute dans la foulée du limogeage de son entraîneur-chef, le coach des U23, Robin Veldman, ne prendra place sur le petit banc que pour assurer l'intérim. Il faut donc s'hâter de suite.

Les anciens de la maison

Qui dit Anderlecht, dit ADN du club, comme l'avait précisé Vandenhaute dans sa conférence de presse. Nommer un ancien Mauve pourrait, outre marquer une volonté de renouer avec une certaine identité de jeu, rassurer les fans quant à l'orientation à prendre, enclenchée lors de la nomination de Kompany.

La première piste potentielle a déjà été évoquée dans la presse et VTM : Hernan Losada. L'Argentin serait ciblé actuellement par la direction. Après un passage - peu réussi - à Anderlecht durant sa carrière de joueur, Losada a commencé à entraîner au Beerschot. Montant les paliers un par un, il s'est retrouvé T1 du club anversois, pendant 42 matchs. Il a ensuite tenté l'expérience américaine, à DC United. Remercié depuis avril dernier par la franchise de MLS après un bilan mitigé, il est depuis à la recherche d'un nouveau challenge. Un background suffisant pour faire relever la tête à un Anderlecht si mal en point ?

© photonews

Autre Argentin, autre ancien joueur de la maison mauve, Nicolas Frutos est lui aussi une piste potentielle. L'ancien attaquant et coqueluche du Parc Astrid possède une certaine expérience au sein du club, lui qui a entraîné les U21, puis a été assistant de Weiler puis de Kompany. Dernièrement, il a officié une nouvelle fois en tant qu'adjoint, aux côtés de Losada en MLS. Le duo se reformera-t-il ?

Ancienne légende du club, Franky Vercauteren est évidemment un nom auquel on pense pour prendre place sur le banc du RSCA. Il faut dire que "le Petit Prince du Parc" a de quoi se placer en tant que vrai candidat : deux titres de champion de Belgique en tant que T1, trois en tant qu'adjoint. S'il y en a bien un qui porte l'ADN du club, c'est lui. Il avait également depanné pour une vingtaine de matchs, avant d'être remplacé définitivement par Kompany. Malheureusement, il a refusé les dernières invitations du club et a récemment confié à la presse flamande sa volonté de s'installer en Russie. Ca, quand on vire deux fois une icône du club, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il resonne à la porte...

Les nostalgiques de la belle époque se rappellent encore de lui, sa chevelure blonde et son pied droit ravageur : Pär Zetterberg. Le Suédois a été adoré du côté de Saint-Guidon. Son histoire d'amour avec le club s'est malheureusement finie il y a deux ans, lorsqu'alors entraîneur adjoint, il avait été remercié pour des raisons financières.

L'un des noms les plus plébiscités est bien évidemment celui de Jonas De Roeck. Son travail à Westerlo est reconnu massivement. L'air de rien, il a connu plusieurs époques du Sporting, puisqu'il a été l'adjoint de Vercauteren, Kompany, Belhocine, Fred Rutten et même Simon Davies. De là à dire qu'il tentera enfin l'aventure en tant que T1, il n'y a qu'un pas...qu'on ne franchira pas, tant il semble animé par son projet en Campine.

On aurait bien pensé à Ariel Jacobs, mais celui qui est resté plusieurs années sur le banc du Sporting a désormais une fonction au sein d'OHL.

Assistant de Jacobs et de van den Brom, Besnik Hasi fait partie des anciens joueurs qui, reconvertis coachs, ont rencontré le succès. L'Albanais a en effet remporté le titre en 2014.

Les suiveurs plus récents du Sporting se rappellent sans doute de René Weiler. Sorti un peu de nulle part, le Suisse avait alors remporté le 34e tire de l'histoire des Bruxellois, leur dernier en date. On se rappelle aussi de la superbe campagne d'Europa League sous ses ordres. Il avait présenté sa démission la saison d'après. Tout comme Hasi, il est actuellement sans club.

© photonews

Les habitués du championnat

Outre Losada, VTM a également révélé le nom d'Ivan Leko. L'ancien tacticien du Club de Bruges a également coaché OHL, Saint-Trond et l'Antwerp. Ancien joueur du championnat, il connait bien notre football, mais possède surtout un palmarès en tant que coach qui parle pour lui : un titre et une Coupe de Belgique.

Peter Maes n'est pas un nom qui ressort beacucoup, tout comme celui de Bob Peeters. Pourtant, les anciens de Lokeren et du Cercle ont de nombreuses années d'expérience dans le coaching en Belgique. Après un mandat long de 4 ans à Westerlo, Peeters est sans club, tandis que Maes reste sur un gros échec au Beerschot.

Comme proposé sur le plateau de La Tribune, le cas de Francky Dury est plutôt intéressant. Durant ses 10 ans passés sur le banc de Zulte-Waregem, il a montré de superbes choses, réussissant même à jouer sur les premiers plans avec un club aux moyens dérisoires. Et si, pour reconstruire, Dury était le choix idéal ?

Le noms de Jess Thorup revient quant à lui de manière plutôt insistante, au point de figurer comme l'un des favoris. Ancien de Gand et de Genk, le Danois est sans club depuis sa démission de Copenhague. On chuchote même du côté du Lotto Park qu'il s'est proposé pour ce poste...

Enfin, pour rêveurs, on peut également citer les noms de Marc Wilmots et Michel Preud'homme. Mais leurs attaches sont tellement fortes avec l'ennemi juré, le Standard, que cela est très peu probable.

Du nouveau...ou une surprise ?

Comme le constate le Nieuwsblad dans son petit tour du marché des entraîneurs, Jacob Friis (Viborg) est cité, lui qui travaille avec Jesper Fredberg, attendu pour épauler Peter Verbeke dans les tâches de direction sportive. Toujours au Nord, on parle de Flemming Pedersen (Nordsjaelland) ou Kjetil Knutsen, qui a réalisé des très bons résultats avec Bodø/Glimt.

Et si, après tout, le successeur de Mazzù se trouvait déjà à la tête des Mauves ? On ne sait jamais que le quelques résultats de Veldman, plébiscité pour son travail à Herenveen, l'Ajax et les U23 bruxellois, lui ouvrent contre toute attente les portes vers un mandat...