Le FCSB a "abandonné" la Conference League et arrive à Anderlecht en victime consentante

Le FCSB se déplace ce soir à Anderlecht et il y a de bonnes chances pour que l'équipe alignée soit loin d'être l'équipe A.

Lors du match aller, déjà, le FCSB avait décidé de laisser plusieurs titulaires, notamment son trio offensif, au repos. Mais Anderlecht était tout de même tombé sur une équipe accrocheuse et n'avait pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Cette fois, ce sera différent. Depuis ce match, le FCSB a désormais complètement lâché la Coupe d'Europe. Les titulaires n'avaient même pas fait le déplacement à Silkeborg, à la demande du fantasque dirigeant Gigi Becali (qui "fait" l'équipe et donne ses ordres à l'entraîneur).

Le résultat avait été sans appel lors de la double confrontation face aux Danois : un score de forfait par deux fois (5-0 et 0-5). L'équipe B, voire C alignée par Nicolae Dica - ou plutôt par Becali - était démobilisée et pas au niveau. En contrepartie, le FCSB, en mauvaise posture en championnat, y a enchaîné 4 victoires consécutives. Un "pari" gagné, donc, mais au prix de la Conference League, jetée par la fenêtre.

Pas une équipe totalement B à Anderlecht

Suite à ce redressement en championnat et aux critiques massives au pays, Gigi Becali a récemment changé son fusil d'épaule. Le noyau A sera, pour la plupart, du trajet en Belgique ce jeudi. On s'attend cependant, côté roumain, à ce que seulement 3 ou 4 titulaires habituels soient alignés, pour un résultat semblable donc à ce qui avait eu lieu à Bucarest pour la réception d'Anderlecht. Et moralement, ce FCSB est déjà démobilisé en Conference League. Bref : Anderlecht n'a pas droit à l'erreur...