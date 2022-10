Yari Verschaeren résumé bien les choses : "Plus de matchs faciles pour cet Anderlecht"

Anderlecht a mené par deux fois mais n'a pu que partager face à un modeste FCSB. Yari Verschaeren, en jambes et buteur, résumait bien les choses après le coup de sifflet final.

Nous étions naïf : au vu de la démobilisation du FCSB dans cette Conference League et de l'électrochoc que peut procurer un changement de coach, la victoire du RSC Anderlecht nous paraissait très probable ce jeudi, et nos contacts suiveurs du football roumain ne croyaient pas à l'exploit de Bucarest. Bien mal nous en prenait car cet Anderlecht-là n'est pas à surestimer. Yari Verschaeren avait du mal à expliquer cette situation.

"C'est difficile à dire. Nous prenons trop facilement des buts. Aujourd'hui, les trois points étaient le plus important et nous tenaient à coeur, nous attendions ça avec impatience. Je trouve que nous n'avons pas mal joué, avec du coeur, mais ça n'a pas suffi", regrette le premier buteur bruxellois. "Sur les buts roumains, c'est un manque de concentration général et il va falloir analyser ça. Chacun a son rôle et tout le monde ne l'a pas respecté".

La qualification à Silkeborg

Miraculeusement pour Anderlecht, la qualification est toujours possible avec une seule victoire jusqu'ici dans ce groupe. "Mais ce ne sera pas facile d'aller battre Silkeborg, ils ont mis deux fois 5-0 au FCSB. De toute façon, il n'y a plus de matchs faciles pour cet Anderlecht", se résigne Verschaeren. "Si on pouvait se l'expliquer, on en serait sortis depuis longtemps...mais le club est dans une spirale négative, et je veux en sortir le plus vite possible. Avec le nouveau coach, les choses vont beaucoup changer", espère-t-il enfin.