Les propos accusateurs de Mbaye Leye : "Mr Lardot est de Liège..."

Après la défaite contre Ostende, Zulte Waregem s'est désormais incliné contre le Standard, et Mbaye Leye voit un fil rouge : l'origine de l'arbitre.

Après la défaite de Zulte Waregem face à un Standard qui a largement dominé son sujet, Mbaye Leye n'a pas caché sa frustration. Comme son gardien Louis Bostyn, il estime qu'il n'y a pas penalty sur la phase revue par le VAR.

Mais Leye ira plus loin, bien plus loin...et dépassera même les bornes. "La semaine passée, nous jouons à Ostende et sommes sifflés par Mr Boterberg, un arbitre d'Ostende. Cette semaine, c'est Mr Lardot, un Liégeois, face au Standard de Liège", lâche Mbaye Leye. "Est-ce que la Pro League va nous mettre un arbitre de Malines la semaine prochaine ? Ils devraient peut-être faire en sorte que les arbitres ne soient pas originaires de la ville d'une des équipes dirigées".

Des accusations à peine voilées qui devraient valoir des ennuis à l'entraîneur de Zulte Waregem... à juste titre.