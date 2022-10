🎥 Un Dieumerci Mbokani des grands soirs permet au SK Beveren de s'imposer domicile

En Challenger Pro League, le SK Beveren s'est hissĂ© en tĂȘte du classement ex-aequo avec le RWDM aprĂšs une victoire contre les Jong Genk (3-0) ce dimanche soir.

Dieumerci Mbokani a été de nouveau décisif avec le SK Beveren et s'est distingué contre les Jong Genk avec 2 passes décisives et 1 but sur penalty. Les autres buts waeslandiens ont été inscrits par Barry (2e et 76e).

Après la défaite du Lierse Kempenzonen dans le topper contre RWDM, Beveren pouvait à nouveau effectuer une bonne opération dans le classement, c'est chose faite. Les Waeslandiens ont facilement pris la mesure de la lanterne rouge ce dimanche soir.

Surtout quand, après une minute de jeu, Mbokani a arraché le cuir au défenseur Didden de Jong Genk et l'a remis à Barry. Il a ainsi marqué son premier but de la soirée (2e). Le même Barry a été fauché par Ouattara après un quart d'heure de jeu. Mboakani tranformait le penalty pour Beveren (18e). En seconde période, Barry, bien servi par Mbokani, allait de son doublé (76e).