Où sont les limites du Standard ? "Tout est possible"

Le Standard l'a largement emporté à Zulte Waregem et semble désormais se mêler à la lutte pour le top 4. Ronny Deila ne dit pas le contraire, mais incite à la prudence.

Ainsi, l'entraîneur du Standard était conscient qu'en première période, son gardien de but lui a évité du tracas. "Nous devons remercier Arnaud Bidart en première mi-temps. Ils ont eu deux ou trois vraies occasions de prendre les devants", concède Ronny Deila après la rencontre.

Zulte Waregem a donné son maximum, les Flandriens étant à la recherche de points. "Ce n'est jamais simple de jouer face à une équipe qui est bas au classement. Ils se sont battus avec leurs armes, mais nous sommes restés calmes et regroupés", se réjouit Deila. "Au fil du match, nous avons réussi à prendre le dessus et sommes rentrés dans le match. Je crois que la victoire est méritée ".

Reste désormais à voir jusqu'où peut aller ce Standard, qui ne bat plus seulement les grands noms mais aussi les petites équipes. "Le plus important est de continuer à progresser, et si nous y parvenons, alors tout est possible".