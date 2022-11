Hans Vanaken relativise l'importance d'une première place de poules

En cas de bon résultat au Bayer Leverkusen, le FC Bruges peut s'assurer la première place de son groupe en Ligue des Champions. Un résultat plus symbolique qu'autre chose ?

Au-delà de la prime de victoire et de l'exploit symbolique, une première place en poules de Ligue des Champions assurerait au Club de Bruges d'affronter un deuxième de groupe en 8es de finale. Soit un adversaire plus "prenable" ? Hans Vanaken, en conférence de presse, relativise. "Ce serait agréable, mais c'est plutôt pour l'honneur. Maintenant, concernant le tirage, tout est relatif. En 8es, il n'y a que les meilleures équipes. Simple exemple : Liverpool est deuxième également", souligne le Brugeois.

Des équipes comme l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, Benfica ou encore l'AC Milan peuvent également être au programme en terminant premiers. Bruges, cependant, s'offrirait une chance d'affronter une équipe plus accessible comme le RB Leipzig ou le second du groupe D (qui peut encore être Tottenham, Marseille, Francfort ou le Sporting). "Nous jouons vraiment surtout pour l'honneur d'être premiers du groupe, c'est ce qui compte. Et même si nous perdons à Leverkusen, ça n'enlève rien à notre qualification, qui est le réel exploit".