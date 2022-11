Officiel : Dominik Thalhammer est le nouveau coach d'Ostende

Ostende aura vite fait les choses. Yves Vanderhaeghe à peine limogé, les Côtiers ont nommé Dominik Thalhammer à la tête de leur équipe première.

Thalhammer était arrivé la saison dernière au Cercle de Bruges. Après un exercice concluant tant au niveau des résultats que du jeu proposé, l'Autrichien avait vu les performances des Groen en Zwart sous ses ordres décliner et la direction lui indiquer la porte. Il avait été remplacé par Miron Muslic.

Il s'est engagé jusqu'en 2024. Son assistant, Dennis Baraznowski, arrive également du côté de la Diaz Arena.

"Je sens que le potentiel est là pour apporter le football que je défends, mais nous devrons travailler dur à partir d'aujourd'hui. Je veux voir une équipe dimanche qui commence avec une bonne dose de courage pour que les fans soient immédiatement derrière nous", a déclaré Thalhammer aux médias du club.

14e avec deux points d'avance sur la zone rouge, Ostende en aura en effet bien besoin...

