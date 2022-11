Porto prend la tête de son groupe et élimine l'Atlético de toute compétition européenne !

Catastrophe pour les Colchoneros, qui se sont pris les pieds dans le tapis ce mardi soir face au FC Porto (2-1). Mauvaise opération également pour le Club de Bruges.

C'était le match à ne pas louper pour l'Atlético Madrid. Les Madrilènes devaient absolument faire un résultat face à Porto, et garder leur troisième place les qualifiant en Europa League.

Mais rien n'a été dans le bon sens pour les hommes de Diego Simeone. Medhi Taremi a frappé un grand coup en ouvrant le score dès la 5e minute. Un très bon centre d'Evanilson mettait l'Iranien sur orbite.

Une vingtaine de minutes plus tard, et Eustaquio propulsait déjà Porto à la première place du groupe. Arrivé en pleine course, le Canadien fusillait Oblak (24e).

Le réveil de l'Atlético était trop tardif. Marcano marquait contre son camp à la 89e mais cela ne suffisait pas.

Witsel, Carrasco et consorts sont éliminés de la Ligue des Champions. Ca on le savait déjà, mais l'information de la soirée est que Leverkusen passe devant les Espagnols suite à son nul contre Bruges et leur enlève donc toute chance de participer à l'Europa League.