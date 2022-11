Les Rangers, pire équipe de la Ligue des Champions de tous les temps

Lors du tour préliminaire de la Ligue des champions, les Rangers ont éliminé l'Union, mais la phase de groupe n'a pas été une partie de plaisir pour les Écossais. Ils ont perdu leurs six rencontres.

La défaite contre l'Ajax fait des Rangers la pire équipe de l'histoire de la Ligue des champions, avec zéro point et une différence de buts de -20. "Bien sûr que ça fait mal. Ce sont les faits et vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas bon pour nous, bien sûr. Cette saison a été très instructive et nous ferons tout pour jouer à nouveau en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, nous devrons faire mieux, avec toute l'expérience que nous avons acquise cette saison", a déclaré l'entraîneur Giovanni van Bronckhorst à Ziggo Sports.

Le Dinamo Zagreb sera probablement heureux de la défaite des Rangers. Après tout, les Croates renoncent à leur titre honorifique 2012/2013 au profit des Écossais. Jusqu'à mardi, le Dinamo Zagreb était le club avec le record le plus négatif. Les Croates avaient terminé la phase de groupe avec zéro point et une différence de buts de -19.

Cette fois, c'est l'Ajax qui était trop fort. "On peut voir la différence dans ce match, surtout au niveau de la forme physique", a déclaré Van Bronckhorst. "Nous voulions mettre l'Ajax sous pression, mais à certains moments, j'ai quand même vu que l'énergie était moindre chez mes joueurs. La différence avec l'Ajax était grande à cet égard. Sur le plan footballistique, la différence était également là."

Van Bronckhorst a ensuite expliqué comment il se pouvait que l'Ajax soit plus en forme. "Nous avons souffert de nombreuses blessures ces dernières semaines. L'Ajax n'a pas non plus joué ce week-end, nous bien. Vous avez vu cette différence. Surtout en Ligue des champions, où il faut déjà être au top pour avoir la moindre chance d'obtenir un résultat."