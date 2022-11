Thierry Henry juge les débuts de Darwin Nunez

Acheté 75 millions d'euros (hors bonus) par Liverpool l'été dernier, l'attaquant uruguayen n'a pas encore convaincu chez les Reds.

Thierry Henry estime que Darwin Nunez (23 ans, 15 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a juste besoin de confiance pour retrouver le niveau qu'il affichait au Benfica la saison dernière.

"Ce dont il a besoin, c'est de confiance. Et le type de confiance dont je parle, c'est quand vous êtes au club et que vous sentez que vous allez jouer semaine après semaine, vous êtes un peu plus froid devant le but. Parce qu'il veut en faire tellement et faire plaisir à tellement de gens qu'il se précipite. Il perd le contrôle du ballon au lieu de revenir sur son pied droit ou de le terminer proprement. Je suis passé par là, quand vous arrivez et que vous êtes une grosse signature... Il remplace Sadio Mané et ce n'est pas facile à faire. Il en fait trop parfois au lieu d'être calme et cool. C'est le genre de gars qui, quand il en met un, ça commence à venir", a expliqué l'adjoit des Diables Rouges 1998 pour CBS.