Lieven Maesschalck confiant pour le retour de Lukaku : "Il est assez fort mentalement"

Le Diable Rouge s'est à nouveau blessé alors qu'il venait à peine de reprendre le chemin des terrains avec l'Inter.

La Belgique entière retient son souffle : Romelu Lukaku sera-t-il apte à disputer la Coupe du monde 2022 qui commence dans un peu plus de 15 jours ? La course contre-la-montre est lancée. Si les premières informations indiquent qu'il pourrait manquer le premier match face au Canada, un retour face au Maroc est envisagé.

Lieven Maesschalck, physiothérapeute des Diables, a confié à la presse flamande vouloir "essayer de préparer" Romelu Lukaku pour le Mondial.

"Nous allons évaluer sa situation au jour le jour, nous déciderons ensuite s’il doit rester en Belgique ou pas. Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. Romelu a beaucoup d’expérience et est assez fort mentalement pour rebondir. Nous avons déjà eu le cas avec Kompany et Witsel, avant le Mondial 2018 et l’Euro 2020."