Les joueurs de Seraing ne s'attendaient pas à l'éviction de José Jeunechamps : "Nous avons été surpris"

Ce samedi soir (18H15), le RFC Seraing reçoit Saint-Trond lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos auront à coeur d'engranger leur première victoire de la saison à domicile après une semaine fort mouvementée.

Au lendemain de la défaite contre l'Union Saint-Gilloise (1-2), José Jeunechamps a été remercié par le RFC Seraing. "Nous avons été surpris par l'annonce car nous pensions que le club faisait confiance au coach et à son approche. On démontrait de belles choses sur le terrain malgré les résultats, mais c'est la dure loi du football. On se devait de penser à autre chose dès le premier jour de notre entraînement", a confié Junior Sambu Mansoni en conférence de presse. "On n'a pas pu lui dire au revoir, mais il a fait parvenir un message au groupe. Je lui ai envoyé un message car il a été important pour l'équipe et pour moi", a souligné le piston droit.

Certains disent que les entraînements de Jeunechamps étaient trop durs. "Je l'ai connu plus dur que cela en fait lors de son deuxième passage à Seraing. Il a évolué dans son approche, même s'il aime bien appuyer. Sa méthode fonctionnait bien car on est au top physiquement", a expliqué l'ancien joueur de Visé et Cholet.

Les Métallos doivent aller de l'avant et prendre des points dès ce week-end contre le STVV. "C'est serré dans le bas du classement, et on va rester longtemps dans la zone rouge si on ne prend pas de points rapidement. Faire un bon résultat contre Saint-Trond pour sortir la tête de l'eau", a-t-il ajouté.

Le latéral droit a ensuite évoqué le nouveau T1 Jean-Sébastien Legros. "C'était sa première semaine à la tête de l'équipe et on sent bien aussi sa philosophie de jeu. On le connaissait déjà bien puisqu'il était T2, donc on a su s'adapter à sa méthode. Toutefois, il n'y aura pas de grande révolution après quelques jours. Il faudra du temps, mais j'espère qu'il fera des miracles. On sait ce qu'il attend de nous, il a fait des ajustements", a conclu Junior Sambu Mansoni.