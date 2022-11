🎥 Premier League: le trophée du but du mois pour De Bruyne ou Tielemans?

Également nominé pour le trophée de Joueur du mois, Kevin De Bruyne peut aussi espérer empocher le trophée du but du mois, en Premier League. Le maestro de Manchester City est même nominé à deux reprises: pour sa frappe enroulée contre Brighton City et pour son coup franc sur la pelouse de Leicester City.

Mais KDB n'est pas le seul Diable Rouge nominé. Youri Tielemans est aussi parmi les candidats, grâce à une somptueuse demi-volée inscrite à Wolverhampton, le 23 octobre dernier.

October's nominations are here. 🚨



Who gets your pick for the Budweiser @premierleague Goal of the Month? 🚀



Drop your winner in the comments below. 👇 pic.twitter.com/8GuWPrqoL2