Ronny Deila avant Eupen-Standard : "C'est une équipe joueuse et offensive"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège se déplacera au Kehrweg pour y affronter Eupen lors de la seizième journée de JUPILER PRO LEAGUE.

Après avoir évité le guet-apens de la lanterne rouge à Zulte Waregem la semaine dernière, le Standard de Liège fait face à un nouveau déplacement piège ce week-end du côté d'Eupen. "La rencontre à Zulte n'était pas facile surtout avant nos trois buts. Nous devons parfois être plus précis devant la cage adverse. Ce fut finalement une victoire méritée dans une rencontre compliquée. Ce sera certainement le même type de partie à Eupen", a confié Ronny Deila en conférence de presse avant d'évoquer les Pandas.

"C’est une équipe joueuse et offensive qui aime créer. J'étais au Lotto Park lors de leur rencontre à Anderlecht et je les ai donc vus en direct. Après avoir souffert durant les 25 premières minutes, ils ont été très bons par la suite et ont tenu tête à leur adversaire. Si on ne remplit pas nos tâches défensives, c'est sûr qu'on aura des problèmes. On doit travailler et courir plus qu'eux. Si on est bien organisés et meilleurs dans la circulation du ballon, on peut leur faire mal. On doit mieux servir nos attaquants afin qu'ils marquent plus de buts également", a conclu Deila.