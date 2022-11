Un supporter allemand...de l'Union Saint-Gilloise interdit d'entrée à Den Dreef

La ville de Louvain avait interdit aux supporters de l'Union Berlin de se déplacer, alors que la tribune visiteuse était fermée. Plusieurs ont tout de même réussi à pénétrer dans l'enceinte...alors qu'un supporter de l'Union, allemand, a été refusé.

Les images de supporters de l'Union Berlin présents à Den Dreef, et soutenant vocalement mais dans le calme leur équipe, avaient de quoi surprendre. En effet, le club allemand était condamné à un match sans tribune visiteur suite aux débordements à Malmö, et la ville de Louvain avait mis en place des contrôles et une interdiction de présence aux supporters allemands autour du stade et dans le centre-ville.

Ces contrôles d'identité, pourtant, ont bel et bien eu lieu au moins partiellement, et pour cause : un supporter de l'Union...Saint-Gilloise s'est vu refuser l'accès au stade parce qu'il était de nationalité allemande. C'est ce qu'a relaté un membre du Parlement bruxellois via Twitter. "La police refuse l'accès au stade aux personnes ayant la carte d'identité allemande. Honteux, indigne de notre blason et de notre pays. Notre Union est pour tout le monde", écrit Juan Benjumea.

De politie is dus nu fans van @UnionStGilloise aan de ingang aan het weigeren omdat ze een Duitse idkaart hebben. Degoutant, onze ploeg en land onwaardig. Ons Union is er voor iedereen, wat je nationaliteit ook moge zijn.



Merci beste Leuvense burgemeester 👊 #usgfcu — juan benjumea (@_juanbenjumea) November 3, 2022

Un autre supporter de l'Union précise qu'après de longues négociations avec la police, la personne concernée a finalement pu rentrer dans l'enceinte. Un problème collatéral regrettable...