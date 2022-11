🎥 Un gardien de D3 italienne signe un incroyable but de sa moitié de terrain

Le but fera certainement partie de la liste des buts de l'année après son explosion sur les réseaux sociaux.

Scène incroyable en Serie C ce week-end avec un but d'un certain... Lewandowski. Non, Robert Lewandowski n'a pas subitement quitté le Barça pour couler des joueurs heureux dans les divisions inférieures italiennes. C'est plutôt son homologue Michal qui s'est collé à la tâche.

Le gardien de Messina a inscrit un but qui a fait le tour des réseaux sociaux : un coup franc tiré juste devant son rectangle qui terminé dans le fond des filets en lobant tout le monde, y compris le gardien adverse.