Djeidi Gassama savoure : "Un but qui restera gravé à jamais dans ma mémoire"

Eupen s'est payé le scalp du Standard de Liège (2-0) samedi soir lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Prêté par le PSG l'été dernier à Eupen, Djeidi Gassama a inscrit le deuxième but des Pandas contre le Standard de Liège. L'attaquant âgé de 19 ans a ponctué un bel effort individuel d’un envoi imparable en fin de rencontre. "Une belle victoire devant nos supporters venus en nombre. On a tout donné pour eux et quelle ambiance ! Un superbe expérience et un but qui restera gravé à jamais dans ma mémoire puisque c'est mon premier goal officiel", a expliqué le jeune joueur.

© photonews

"On était obligé de gagner pour s'éloigner de la zone rouge, et c'est chose faite. Il faut continuer de bosser et de prendre des points. Tout se passe bien avec le nouvel entraîneur, il y a plus d’intensité aux entraînements et tout le monde est content d’y venir. J’ai quitté le PSG, car j’avais besoin de jouer et c’est possible ici à Eupen. Un endroit très calme où je me sens bien. Je me suis bien intégré et je suis bien entouré", a conclu Gassama.