Van Crombrugge voit enfin Anderlecht entrer sur le terrain avec la bonne mentalité : "Un bel esprit d'équipe"

Anderlecht a signé deux clean sheets de suite, ce qui n'avait pas encore été réalisé cette saison. Hendrik Van Crombrugge a répondu aux critiques qu'il a reçues avec quelques arrêts cruciaux.

"Tout le monde se battait pour le ballon. Les garçons ont fait preuve d'un bel esprit d'équipe et j'ai pu faire deux gros arrêts", a confié Van Crombrugge au micro d'Eleven Sports après la rencontre entre l'Antwerp et Anderlecht.

Pas facile quand le défenseur le plus expérimenté se blesse pendant l'échauffement. "Les jeunes joueurs sont dans l'équipe depuis assez longtemps pour faire face aux revers. Ils sont encore jeunes, mais jouent dans cette équipe depuis assez longtemps. Ensuite, il faut s'y habituer et répondre présent. Ils l'ont bien fait ."

"Maintenant, nous allons nous concentrer sur la récupération. Nous jouons beaucoup de matchs et là aussi c'était un enchaînement difficile. Nous allons maintenant récupérer et nous savons que ce sera un match difficile en Coupe. Nous allons analyser le match d'aujourd'hui et voir également où se situent les forces et les faiblesses du Lierse."