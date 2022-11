Mathieu Cachbach : "Charleroi a plus de pression sur ses épaules que nous"

Ce mardi soir (19h30), le RFC Seraing reçoit le Sporting de Charleroi en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Après sa défaite en championnat contre Saint-Trond samedi dernier (1-2), le RFC Seraing veut montrer un meilleur visage en Coupe contre Charleroi. Et pas question d'évoquer un match amical et de dire que les Métallos ne joueront pas le coup à fond. "Un match qu'il ne faut pas snober puisqu'il est important. Le contexte est peu évident sans parler du timing car nous avons une grosse rencontre à OHL en championnat vendredi soir. Il faut gérer la fatigue aussi", a confié Mathieu Cachbach en conférence de presse. "Il faut essayer de voir cette rencontre de Coupe comme un tremplin pour la suite de la saison. Prendre de la confiance, du plaisir et pourquoi pas se qualifier. Charleroi est une bonne équipe, mais tout peut arriver en Coupe. Aller le plus loin dans cette compétition fait partie des objectifs de notre adversaire, ils ont donc plus de pression sur les épaules", a souligné le milieu de terrain.

L'ancien joueur du FC Metz a ensuite évoqué ce qui a changé depuis que Jean-Sébastien Legros a été nommé T1 des Sérésiens. "Il y a plus de libertés. Le coach est proche des joueurs et le feeling passe mieux avec lui. À nous de tout faire sur le terrain pour que ça fonctionne bien."