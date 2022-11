D1A : Westerlo écrase Ostende à domicile (6-0)

Nacer Chadli a trouvé le chemin des filets ce samedi après-midi face à une faible équipe d'Ostende.

Si OHL - Seraing avait fait grand bruit hier suite à la prestation XXL des Louvanistes, Westerlo avait également son mot à dire ce week-end. En effet, Chadli et ses coéquipiers ont infligé un 6-0 bien marqué à Ostende.

En première mi-temps, Westerlo avait déjà planté trois buts signés Dorgeles, Dierckx et Chadli (sur penalty). En deuxième mi-temps, ils ont remis le couvert avec un doublé de Foster et un but d'Akbunar en fin de rencontre.

Avec cette victoire éclatante, Westerlo se retrouve provisoirement 6e du championnat avec 26 points alors qu'Ostende est 14e avec 17 points, soit 5 de plus que Courtrai en zone rouge.