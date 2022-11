Ronny Deila et les Rouches devront tenir à l'oeil Victor Boniface : "Je l'ai eu en essai à l'époque, ce fut une erreur de ne pas lui offrir un contrat"

Ce dimanche après-midi (16h), choc au programme à Sclessin. Le Standard de Liège recevra l'Union Saint-Gilloise lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Meilleur renfort offensif de ce début de saison côté unioniste, avec six buts et trois passes décisives, toutes compétitions confondues, Victor Boniface régale à l'Union Saint-Gilloise. Avant de rallier la Belgique et de devenir le transfert le plus cher du club bruxellois (2 millions d'euros), le Nigérian évoluait en Norvège du côté de Bodo/Glimt. Une club que connaît bien évidemment Ronny Deila puisque ce dernier officiait à Valerenga il y a encore quelques années.

"J'avais eu Victor Boniface à l'essai à Valerenga, mais j'avais trois attaquants à cette époque. Ce fut une erreur de ne pas lui offrir un contrat et de le transférer. Il a ensuite rejoint Bodo/Glimt. C'est un très bon joueur qui est solide physiquement et qui est adroit devant les buts adverses. Je suis impressionné par ce qu'il a déjà accompli dans sa carrière, et il est encore jeune. Nous devrons bien le surveiller", a conclu Deila.