Simeone ne veut pas voir Joao Felix quitter l'Atlético

L'international portugais est cité sur le départ selon plusieurs sources et pourrait ainsi quitter le club en hiver.

Le mercato de janvier post-Mondial sera-t-il fatal à l'Atlético de Madrid ? João Félix est cité sur le départ et plusieurs sources parlent d'un intérêt prononcé pour le Paris Saint-Germain.

Ces rumeurs n'ont rien de bon alors que le joueur connait un début de saison compliqué du côté de Madrid. En conférence de presse, Diego Simeone a voulu calmer le jeu et espère garder Félix après le mois de janvier.

"C'est l'un des joueurs les plus doués pour marquer des buts parmi les attaquants que nous avons. Même si, si je ne me trompe pas, il a marqué trois buts jusqu'à présent cette saison. Trois. Mais il a des qualités de buteur et j'espère qu'il restera avec nous et qu'il sera à la hauteur de ce qu'il nous a montrés à plusieurs reprises dans le passé. Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui sait marquer des buts et nous avons besoin de lui. "